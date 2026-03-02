ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доларът и швейцарският франк поскъпнаха на фона на...

Времето София  / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22387297 www.24chasa.bg

Мартин Табаков: Нетаняху е амбициран да воюва дълго, Тръмп е готов да спре при първия удобен момент

3244
Мартин Табаков КАДЪР: НОВА

Мартин Табаков по Нова тв

Очаквам, че предвид заявените политически цели - смяна на режима, е по-вероятно да се проточи във времето. За да се реализира такъв тип цел, са необходими устойчиви и последователни действия, които се разпиляват напред във времето. Режим се сменя не само с удари от дистанция, необходимо е да се предизвика вътрешни в Иран процеси, които да спомогнат за това. Това каза по Нова тв международният анализатор Мартин Табаков. 

Според него въпреки че целта на операцията е една и съща, но има разлики в линиите.  Цел на операцията е смяна на режима. За разлика от Нетаняху, който е мотивиран да води тази война колкото се може по-дълго, мисля, че американският президент е готов при първия удобен случай да я спре, защото си дава сметка, че не иска да затъва в конфликт, който ще се удължи във времето, защото това ще е съпроводено с жертви, обясни Табаков. 

По думите му реално решенията в Иран сега се взимат от Ислямската революционна гвардия и един силен, свързан с аятолаха човек - Али Лариджани. 

Мартин Табаков КАДЪР: НОВА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите