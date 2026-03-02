Мартин Табаков: Нетаняху е амбициран да воюва дълго, Тръмп е готов да спре при първия удобен момент

Мартин Табаков по Нова тв

Очаквам, че предвид заявените политически цели - смяна на режима, е по-вероятно да се проточи във времето. За да се реализира такъв тип цел, са необходими устойчиви и последователни действия, които се разпиляват напред във времето. Режим се сменя не само с удари от дистанция, необходимо е да се предизвика вътрешни в Иран процеси, които да спомогнат за това. Това каза по Нова тв международният анализатор Мартин Табаков.

Според него въпреки че целта на операцията е една и съща, но има разлики в линиите. Цел на операцията е смяна на режима. За разлика от Нетаняху, който е мотивиран да води тази война колкото се може по-дълго, мисля, че американският президент е готов при първия удобен случай да я спре, защото си дава сметка, че не иска да затъва в конфликт, който ще се удължи във времето, защото това ще е съпроводено с жертви, обясни Табаков.

По думите му реално решенията в Иран сега се взимат от Ислямската революционна гвардия и един силен, свързан с аятолаха човек - Али Лариджани.