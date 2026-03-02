Ройтерс: Дим се издига над района на американското посолство в Кувейт (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дим се издига над района на американското посолство в Кувейт, предаде Ройтерс, като се позова на днешен разказ на очевидец.

В района са пристигнали екипи на пожарната служба и линейки, пише БТА.

Американското посолство в Кувейт призова хората да не го посещават, а да се укрият.

Иранската новинарска агенция "Тасним" информира, че въоръжените сили на Иран са свалили над Кувейт изтребител на американските военновъздушни сили. Съобщава се, че пилотите на самолета са се катапултирали.

Кувейт заяви, че противовъздушната му отбрана е прехванала днес неуточнен брой дронове, с които е била атакувана кувейтската територия, съобщи Франс прес, като се позова на кувейтската новинарска агенция КУНА. Ранени няма.

Иран предприе удари срещу страните от Залива, след като иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей бе убит при започналата в събота израелско-американска атака.

От началото на иранските ответни удари Кувейт съобщи за един убит човек и за 32 ранени на своя територия.