ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доларът и швейцарският франк поскъпнаха на фона на...

Времето София  / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22387330 www.24chasa.bg

Ройтерс: Дим се издига над района на американското посолство в Кувейт (Обновена)

2528
Кувейт

Дим се издига над района на американското посолство в Кувейт, предаде Ройтерс, като се позова на днешен разказ на очевидец.

В района са пристигнали екипи на пожарната служба и линейки, пише БТА.

Американското посолство в Кувейт призова хората да не го посещават, а да се укрият.

Иранската новинарска агенция "Тасним" информира, че въоръжените сили на Иран са свалили над Кувейт изтребител на американските военновъздушни сили. Съобщава се, че пилотите на самолета са се катапултирали.

Кувейт заяви, че противовъздушната му отбрана е прехванала днес неуточнен брой дронове, с които е била атакувана кувейтската територия, съобщи Франс прес, като се позова на кувейтската новинарска агенция КУНА. Ранени няма.

Иран предприе удари срещу страните от Залива, след като иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей бе убит при започналата в събота израелско-американска атака.

От началото на иранските ответни удари Кувейт съобщи за един убит човек и за 32 ранени на своя територия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Кувейт

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите