Президентът на Аржентина обеща допълнителна либерализация на икономиката

Аржентинският президент Хавиер Милей заяви пред Конгреса, че планира допълнителна либерализация на строго регулираната икономика на страната. Той очерта мерки за дерегулация, данъчна реформа и по-голяма отвореност, информира ДПА, цитирана от БТА.

В речта си за състоянието на страната Милей обеща да продължи и с бюджетните ограничения с цел овладяване на инфлацията.

Изтъкна стратегическите ресурси на Аржентина – включително критично важните полезни изкопаеми, енергийните източници като газ, петрол, ядрена и възобновяема енергия, както и земята и водата за подпомагане на регионалната продоволствена сигурност – и представи страната като ключово звено в стратегическите вериги за доставки на Запада.

Речта беше съпроводена от аплодисменти и скандирания на привържениците на Милей, но и от прекъсвания и реплики от опозиционни депутати. Президентът нееднократно атакува критиците си в Конгреса, обвинявайки ги в корупция и кражби, и влезе в разгорещени словесни сблъсъци с представители на опозицията.

От встъпването си в длъжност през 2023 г. Милей прилага радикална програма за реформи, включително орязване на субсидиите за газ, електроенергия и обществен транспорт, съкращаване на хиляди държавни служители и замразяване на проекти за публично строителство. Тези мерки помогнаха за балансиране на националния бюджет и за понижаване на инфлацията.

Икономическият растеж обаче остава слаб. Производството намалява в редица сектори през последните години, много малки и средни предприятия затвориха, а около 40% от работната сила остава в неформална заетост, без да плаща данъци и социални осигуровки.