Ливанският премиер: Обстрелът срещу Израел е безотговорен акт

Ливанският министър-председател определи като „безотговорен акт" обстрела, извършен от територията на Ливан към Израел. За изстрелванията на ракети отговорност пое шиитското движение „Хизбула" като ответна мярка срещу американско-израелската офанзива срещу Иран, съобщи АФП.

„Независимо кой стои зад това, изстрелването на ракети от Южен Ливан е безотговорен и подозрителен акт, който поставя в опасност сигурността на Ливан и дава на Израел оправдания да продължи атаките си срещу страната", написа днес Науаф Салам в Екс.

„Хизбула" пое отговорност рано тази сутрин за удар по обект на израелската армия южно от град Хайфа, предаде ДПА.

Групировката заяви, че е атакувала обекта с ракети и дронове като отмъщение за смъртта на иранския лидер Али Хаменей, който беше убит при американско-израелски удари по Техеран в събота сутринта.

По-рано израелската армия каза, че през нощта са прозвучали сирени на няколко места в Северен Израел, след обстрел от територията на Ливан. Армията заяви, че в отговор е започнала да нанася удари по обекти на „Хизбула" в цял Ливан.

Очевидци казаха, че южните предградия на Бейрут са били поразени при най-малко 10 удара, които разтърсили целия град.

Израел отправи предупреждение към жителите на 50 селища в Ливан да се евакуират на поне 1 км от населените места, където живеят, информира Ройтерс, цитирана от БТА.