САЩ и арабски държави осъдиха иранските атаки в Близкия изток

САЩ и група арабски държави осъдиха иранските атаки в региона и ги определиха като опасна ескалация, която нарушава суверенитета на множество държави и заплашва регионалната стабилност, съобщи ДПА.

В съвместно изявление на Държавния департамент на САЩ, Бахрейн, Йордания, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства се казва, че „неоправданите удари" на Иран са били насочени срещу суверенна територия, че са изложили на риск цивилното население и са нанесли щети на гражданска инфраструктура.

В изявлението се добавя, че „насочването срещу цивилни и срещу държави, които не участват във военните действия, е безразсъдно и дестабилизиращо поведение".

Държавите заявиха, че са „обединени в защита на своите граждани, суверенитет и територия" и потвърдиха „правото си на самоотбрана".

САЩ и Израел нанасят удари по цели в Иран от събота. Техеран отговори с удари срещу Израел и американски военни бази в региона, като има съобщения за атаки в Йордания, Кувейт, Обединените арабски емирства, Катар и Ирак, информира БТА.