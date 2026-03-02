ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо казва кое е най-новото разделение

Отломки от ракета убиха човек и раниха двама в Бахрейн

Отломки от ракета убиха работник и раниха още двама при пожар в пристанище в Бахрейн, след като паднаха върху кораб и го подпалиха, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн каза днес, че отломките са от прехваната ракета. Пожарът е избухнал в пристанищна зона близо до столицата Манама, но вече е потушен, се казва в публикация на министерството в Екс.

Инцидентът стана на фона на иранските ответни удари, насочени срещу съюзници на САЩ и американски позиции в региона. В Бахрейн се намира Пети флот на Военноморските сили на САЩ – ключов център за американските военни операции в Близкия изток.

В събота ирански удар с дрон причини материални щети на международното летище на Бахрейн.

Кувейт съобщи днес, че е прехванал вражески дронове за трети пореден ден. Няма пострадали, предаде Ройтерс.

