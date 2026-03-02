И Дубай поема хотелските сметки на блокираните туристи

Досега е помогнато на 20 хил. гости в хотелите в ОАЕ

Департаментът по икономика и туризъм на Дубай (DET) издаде официална директива към всички хотели: никакви гости да не бъдат изгонвани. Ако сте на дата за check-out, но не можете да заминете заради отменените полети и затвореното въздушно пространство, хотелът трябва да ви позволи да удължите престоя при същите условия като оригиналната резервация. Ако не можете да покриете разходите за удължаването, а хотелът уведомява DET незабавно, и държавата се намесва. Това написа във във Фейсбук българският дипломат и върховен представител за Газа Николай Младенов.

Това е в синхрон с националното решение на General Civil Aviation Authority (GCAA): ОАЕ поема всички разходи за настаняване, храна, напитки и дори помощ за презаписване на полети за всички засегнати и блокирани пътници – туристи, транзитни пътници, всички! Вече са подпомогнати над 20 000 души, поставени в хотели с пълно обслужване. В Абу Даби DCT директно поема сметките за допълнителните нощувки, а в Дубай през DET.

"Ако имате близки или приятели, блокирани в Дубай или Абу Даби, кажете им да се свържат директно с хотела си или с авиокомпанията (#Etihad, #Emirates). Официалните канали са ключът, не се доверявайте и не разпространявайте слухове", пише още той.