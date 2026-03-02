Теймур Джафари: Хората искат Реза Пахлави да направи държавата светска

Не може режим, който повече от 48 г. тероризира собствения си народ и виждаме как минава пределите и почва да тероризира други народи, да стои на власт. В момента хората искат само един човек да се завърне и да превърне Иран в светска държава - Реза Пахлави. Той има външна позиция, хората му вярват. Това каза по Нова тв Теймур Джафари - иранец, който живее в България от 38 г. По думите му най-страшният сценарий е ислямистите да останат на власт.

Джафари дошъл преди 38 г. дойдох в България, защото ситуацията в Иран се влошила. Не съм избягал, но реших, че някой трябва да излезе и да продължи напред, каза още той. И допълни, че от началото на конфликта не може да се свърже с близките си, защото няма връзка, нито интернет.