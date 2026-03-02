Българка в Катар: Ситуацията като цяло е спокойна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българката Йорданка Димитрова, която живее в Катар от 2017 година, съобщи, че обстановката в страната е по-спокойна в сравнение с предходния ден, въпреки въведените ограничения и затвореното летище.

По думите ѝ ситуацията се е нормализирала в известна степен: „Обстановката от вчера до днес е малко по-спокойна при нас."

Въпреки това по улиците почти няма движение. „Въпреки това, движение по улиците почти няма предвид това, че днес е работен ден", обясни Димитрова пред bTV.

Тя допълни, че властите са изпратили нови указания към бизнеса: „Получихме отново осъбщения от правителството всички фирми, които имат възможност да предоставят на служители си да работят дистанционно, за да може да се избегне струпването на хора на обществени места, в офис сгради и така нататък."

По думите ѝ към момента обстановката остава спокойна. „Но ситуацията като цяло е спокойна от вчера до днес."

В същото време летището в страната остава затворено.