Кипър потвърди за атаката на ирански дрон

Кипър потвърди за атаката на ирански дрон

КАДЪР: Екс/@BabakTaghvaee1

Кипърските власти и президентът на страната Никос Христодулидис потвърдиха, че базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири (Югоизточен Кипър) е била обект на атака с ирански дрон „Шахид" тази нощ, съобщават Ройтерс и в. „Сайпръс мейл", цитирани от БТА.

„Искам да бъда ясен: Нашата страна не участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция", заяви Христодулидис днес, след като потвърди информацията за атаката с дрон срещу британската база, информира Ройтерс.

В своя публикация в социалните мрежи говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис също потвърди нападението и съобщи, че кипърските власти „следят ситуацията", а „компетентните органи незабавно са активирали необходимите протоколи за сигурност", пише „Сайпръс мейл". По думите на Летимбиотис заради възникналата ситуация е бил свикан и националният съвет за сигурност, а правителството е в „постоянна координация" с властите на британската база и с правителството в Лондон.

Рано тази сутрин Британската армия съобщи за „предполагаем удар с дрон" срещу базата в Акротири, която е най-голямата военна база на Великобритания в региона. Лондон наскоро разположи там допълнителни средства, включително системи за противовъздушна и противодронова отбрана, радари и самолети F-35.

Великобритания се съгласи Съединените щати да използват британски военни бази, за да нанасят удари по ирански ракетни обекти, обяви вчера премиерът Киър Стармър. Той допълни, че Лондон няма да участва „в настъпателни действия в Иран".

След нападението с дрон властите на британската база в Акротири са планирали временното преместване на несъществения персонал като предпазна мярка, се посочва в съобщение на Администрацията на суверенните бази, цитирано от Ройтерс. „Другите съоръжения, които Великобритания има на острова, ще продължат да функционират нормално", се казва още в съобщението.

