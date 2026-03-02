ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо казва кое е най-новото разделение

Българка в Дубай: Абсолютно всичко е спокойно към момента

Към момента мога да кажа, че абсолютно всичко е спокойно от гледна точка от хотела имаме доста сигурност. И неща, които ни обясняват да не правим. Нощта също беше спокойна, спахме си в стаите, нямаше напрежение. Всичко е организирано.  Това разказа пред БНТ българката Яна Велинова, която е отишла със семейството си на почивка в Дубай. Тя е там от 27 февруари.

"Това, което ни обясняват е, че просто трябва да изчакаме да се отвори въздушното пространство", посочи тя. 

"Преди да излетим от България говорих с туроператорската фирма и бях попитала за ситуацията, но ми отговориха, че няма как да се отменят полети, когато няма абсолютно нищо случващо се в Дубай. Тук ситуацията ни завари следобеда на 28 февруари", каза още Велинова.                                                                                                                                                         

