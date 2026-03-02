Американски изтребител F-15 се разби в Кувейт (Видео)

Във видеоклип, разпространен в интернет, се вижда как изтребител F-15 пада спираловидно, като в задната част на самолета се виждат пламъци. След това той се разбива. Не става ясно дали самолетът е принадлежал на САЩ или на Израел.
Иран заяви в понеделник, че е свалил изтребител, докато войната, в която участва подкрепяният от САЩ Израел, навлезе в третия си ден. Това породи опасения от по-широк регионален конфликт. Появиха се и непотвърдени информации, че инцидентът може да е резултат от приятелски огън.
Видеозаписите показват, че поне един пилот се е катапултирал от самолета. Множество медии съобщават, че двама пилоти са катапултирани благополучно, макар че състоянието им не е потвърдено официално, пише Ynetnews.
АФП съобщи, че по същото време е бил забелязан дим в близост до американското посолство в Кувейт, но не е ясно дали инцидентите са свързани.
Американските военни, Централното командване на САЩ и Пентагонът не са коментирали обстоятелствата около катастрофата. Израел също не е излязъл с официално изявление.