Американски изтребител F-15 се разби в Кувейт (Видео)

Във видеоклип, разпространен в интернет, се вижда как изтребител F-15 пада спираловидно, като в задната част на самолета се виждат пламъци. След това той се разбива. Не става ясно дали самолетът е принадлежал на САЩ или на Израел.

Иран заяви в понеделник, че е свалил изтребител, докато войната, в която участва подкрепяният от САЩ Израел, навлезе в третия си ден. Това породи опасения от по-широк регионален конфликт. Появиха се и непотвърдени информации, че инцидентът може да е резултат от приятелски огън. Footage of an F-15 falling out of the sky this morning over Kuwait, in an apparent “friendly fire” incident involving the U.S. Air Force. pic.twitter.com/GQvryfJ4C4 — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

Видеозаписите показват, че поне един пилот се е катапултирал от самолета. Множество медии съобщават, че двама пилоти са катапултирани благополучно, макар че състоянието им не е потвърдено официално, пише Ynetnews.

АФП съобщи, че по същото време е бил забелязан дим в близост до американското посолство в Кувейт, но не е ясно дали инцидентите са свързани. 🚨 At least 1 pilot was able to eject before the fighter jet crashed. https://t.co/tyNQeZ4Mvl pic.twitter.com/CasOVNq6lu — Breaking911 (@Breaking911) March 2, 2026