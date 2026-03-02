Израел нанесе въздушни удари срещу "Хизбула", Ливан съобщава за 31 убити и 149 ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел нанесе нови въздушни удари срещу Техеран и разшири военната кампания с атаки срещу подкрепяното от Иран шиитско въоръжено движение "Хизбула" в Ливан. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че военната операция на САЩ и Израел срещу цели на иранския режим може да продължи седмици, съобщи Ройтерс.

По първоначални данни 31 души са убити, а 149 са ранени при израелските удари срещу Ливан, съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Израел заяви, че атакува обекти, свързани с бойците на "Хизбула", един от основните съюзници на Техеран в Близкия изток. След като шиитското движение призна, че е атакувало Израел с ракети и безпилотни летателни апарати в отговор на убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Израел нанесе въздушни удари срещу контролираните от "Хизбула" южни предградия на Бейрут, като повече от десет експлозии разтърсиха ливанската столица. Израел заяви, че е нанесъл удари и срещу високопоставени бойци на "Хизбула" близо до Бейрут.

Размяната на удари между "Хизбула" и Израел разширяват конфликта, който обхвана Близкия изток, след като САЩ и Израел атакуваха Иран в събота сутрин, което доведе до скок на цените на петрола и затрудни въздушния трафик.

Израелските сили за отбрана съобщиха, че движението "Хизбула" е "напълно отговорно за всяко ескалиране" и предупреди жителите на десетки селища в южната и източната част на Ливан да се евакуират.

Малко след 07:00 ч. местно време (и българско) в цял Израел, включително Тел Авив и Йерусалим, зазвучаха сирени за въздушно нападение, предупреждаващи за нова иранска атака.

Нова вълна от ракети беше изстреляна от централните части на Иран към "вражески позиции", съобщиха иранските държавни медии, цитирани от БТА.