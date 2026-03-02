ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо казва кое е най-новото разделение

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22387915 www.24chasa.bg

Иран атакува една от най-големите рафинерии на Saudi Aramco в Саудитска Арабия (Видео)

15384
КАДЪР: Екс/@turkiyetodaycom

В ранните часове на понеделник сутринта ирански дрон е атакувал рафинерията на Saudi Aramco (саудитско държавно предприятие за добив на нефт и природен газ със седалище в Дахран - б.р.) в Рас Танура. Той е предизвикал малък пожар, който е бил овладян, съобщи Türkiye Today. 

Рас Танура е град разположен на източното крайбрежие на Саудитска Арабия по протежение на Персийския залив. Той е един от основните рафиниращи центрове на кралството в рамките на неговата нефтена инфраструктурна мрежа.

Saudi Aramco спря производството в рафинерията си в Рас Танура, Саудитска Арабия, след атака с дронове в района, съобщава "Блумбърг". 

КАДЪР: Екс/@turkiyetodaycom

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите