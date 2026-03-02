Иран атакува една от най-големите рафинерии на Saudi Aramco в Саудитска Арабия (Видео)

В ранните часове на понеделник сутринта ирански дрон е атакувал рафинерията на Saudi Aramco (саудитско държавно предприятие за добив на нефт и природен газ със седалище в Дахран - б.р.) в Рас Танура. Той е предизвикал малък пожар, който е бил овладян, съобщи Türkiye Today.
Рас Танура е град разположен на източното крайбрежие на Саудитска Арабия по протежение на Персийския залив. Той е един от основните рафиниращи центрове на кралството в рамките на неговата нефтена инфраструктурна мрежа.
Saudi Aramco спря производството в рафинерията си в Рас Танура, Саудитска Арабия, след атака с дронове в района, съобщава "Блумбърг".
🔴#LATEST — Unconfirmed reports claim Iranian drone strikes on Aramco's oil facilities in Saudi Arabia pic.twitter.com/UfBDZThTk4— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) March 2, 2026
Reported fire in Ras Tanura, Saudi Arabia, following an Iranian drone attack pic.twitter.com/HXdrfLm4Sb— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) March 2, 2026