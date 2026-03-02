Фон дер Лайен и Ердоган искат да продължи тясното сътрудничество покрай ситуацията в Иран

Турският президент Реджеп Ердоган и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен проведоха телефонен разговор, в който изразиха желанието си за продължаване на тясното сътрудничество между Турция и Европейския съюз във връзка със ситуацията в Иран.

„Президентът Ердоган подчерта, че Турция е готова да окаже всякакъв вид подкрепа за връщането към многостранната дипломация и преговорите. Ердоган заяви, че е важно тясното сътрудничество между Турция и Европейския съюз по време на този процес да продължи", пише в съобщението на Дирекцията по комуникации, свързано с телефонния разговор между двамата.

Урсула Фон Дер Лайен определи телефонния разговор с турския президент като изключително важен.

„Нестабилността в региона, на която ставаме свидетели, засяга дълбоко както Европейския съюз, така и Турция. Затова близкото сътрудничество е изключително важно. Днес и двамата (с турския президент Реджеп Тайип Ердоган) представихме своята оценка за ситуацията, в контакт сме с ключови регионални партньори и обсъдихме стъпките, които могат да бъдат предприети за намаляване на напрежението", заяви Урсула Фон Дер Лайен.

Председателят на Европейската комисия подчерта, че приема със задоволство готовността на Турция да бъде посредник и за решаването на проблемите по мирен път.

„Съгласни сме, че дипломацията е единственото приложимо решение за постигане на напредък. Признателна съм на президента Ердоган за подготовката във връзка с потенциалното въздействие на тази криза върху миграцията. Вече си сътрудничим тясно и по сирийския въпрос", заяви Фон дер Лайен.