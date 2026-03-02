Гръцките власти задържаха двама турци, съмняват се, че са превозили 58 мигранти до Родос

Гръцките власти са задържали двама турски граждани заради съмнения, че са превозили общо 58 мигранти от турския бряг до гръцкия остров Родос тази нощ, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", позовавайки се на съобщение на Гръцката брегова охрана.

В съобщението се посочва, че късно снощи лодка на бреговата охрана е установила 58 нелегални мигранти, 23 от които деца, в района на градчето Генади в южната част на о. Родос. При установяването на мигрантите служителите на бреговата охрана са забелязали бързо отдалечаваща се моторна лодка, която се е насочвала към турския бряг, като веднага след нея е изпратен патрулен катер, който е успял да я спре и да задържи двамата заподозрени, които били на борда, пише още в съобщението.

По информация на бреговата охрана впоследствие двамата мъже са били разпознати от намерените край Генади мигранти, които са заявили, че именно те са ги прекарали до гръцкия остров, пише БТА.

Въпреки че мигрантските потоци са по-слаби в сравнение с предишни години, съществуват опасения, че войната в Близкия изток може значително да увеличи мигрантския натиск върху Гърция, отбелязва „Катимерини", като допълва, че повече от 3 000 мигранти са влезли незаконно в Гърция от началото на годината.