Китай призова за спиране на бойните действия в Близкия изток

Китайското външно министерство призова днес всички страни в конфликта около Иран да спрат бойните действия, за да предотвратят по-нататъшна ескалация, съобщи Ройтерс.

Ударите на САЩ и Израел срещу Иран нарушават международното право, а Китай е дълбоко обезпокоен от разпространяването на конфликта към съседните държави, каза на редовна пресконференция говорителката на китайското външно министерство Мао Нин.

Китай смята, че суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на държавите от Залива трябва да бъдат напълно зачитани и подкрепя страните в укрепването на комуникацията помежду им, каза говорителката, цитирана от БТА.