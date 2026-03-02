ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военните на САЩ използвали забранен от Тръмп изкус...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22388219 www.24chasa.bg

Китай призова за спиране на бойните действия в Близкия изток

5376
Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин Снимка: Twitter/@globaltimesnews

Китайското външно министерство призова днес всички страни в конфликта около Иран да спрат бойните действия, за да предотвратят по-нататъшна ескалация, съобщи Ройтерс.

Ударите на САЩ и Израел срещу Иран нарушават международното право, а Китай е дълбоко обезпокоен от разпространяването на конфликта към съседните държави, каза на редовна пресконференция говорителката на китайското външно министерство Мао Нин.

Китай смята, че суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на държавите от Залива трябва да бъдат напълно зачитани и подкрепя страните в укрепването на комуникацията помежду им, каза говорителката, цитирана от БТА.

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин Снимка: Twitter/@globaltimesnews

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите