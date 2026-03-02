ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белгия търси още държави, за да премести затворниците си

Белгия търси още държави, за да премести затворниците си

Затвор СНИМКА: Пиксабей

Белгийските власти разширяват списъка с европейски държави, където да бъдат прехвърлени част от затворниците заради пренаселеността на затворите. Това съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

След като миналата година белгийското правителство започна предварителни разговори с Албания и Косово, сега към списъка се добавят Естония, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Черна гора и Литва.

Според официални данни, днес в белгийските затвори над 600 лишени от свобода се налага да спят на земята заради липса на места. Същевременно се отчита, че в Албания и Северна Македония в затворите липсват елементарни условия за престой на задържаните, в Литва често затворниците стоят без отопление дори през зимата, в Черна гора лишените от свобода не излизат от килиите по 23 часа на ден в продължение на години.

Уточнява се, че белгийското правителство обмисля да сключи споразумения за прехвърляне на затворници само в случай, че може да се осигурят достойни условия за прием и спазване на човешките права. Според данни от края на миналата година броят на затворниците в Белгия е общо 13 000 (при 11 000 места за настаняване), като 4400 са лишените от свобода с нередовни документи за престой.

