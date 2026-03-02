Стачка в Гилдията на сценаристите отмени церемонията по награждаването в Лос Анджелис

Церемонията по връчването на наградите на Гилдията на сценаристите на Америка - Запад в Лос Анджелис, насрочена за 8 март, беше отменена заради стачка на служители на самата организация. Президентът Мишел Мълрони съобщи решението в писмо до участниците, като увери, че ще бъде организирано алтернативно честване на по-късна дата.

„Не бихме помолили вас, вашите гости, таланти и екип да пресичате стачна линия, за да присъствате", написа Мълрони.

Сценаристи протестират вече седмица пред централата на гилдията. Те обвиняват ръководството в нелоялни трудови практики по време на преговорите за първи колективен трудов договор. От синдиката твърдят, че заплахата за отмяна на церемонията е била използвана като средство за натиск и опит да се „вбие клин между персонала и членовете" на организацията.

Събитието трябваше да се проведе в хотел JW Marriott Los Angeles L.A. LIVE с водеща Ацуко Окацука. За разлика от западната гилдия, церемонията на Гилдията на сценаристите на Америка - Изток в Ню Йорк ще се състои по план в залата Edison Ballroom с водещ Рой Уд Джуниър, тъй като двете структури са отделни синдикати, а персоналът на източната организация не участва в стачката.