Сямън - град градина в Югоизточен Китай (видео от Китай)

КМГ

1744
Снимка: Китайска медийна група

Сямън е своеобразен град градина в Югоизточен Китай. Той е известен със своя мек климат, крайбрежни паркове и добре планирана градска среда. Сямън съчетава модерна икономика, чиста екология и богато културно наследство. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

