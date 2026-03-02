Сямън - град градина в Югоизточен Китай (видео от Китай)

Сямън е своеобразен град градина в Югоизточен Китай. Той е известен със своя мек климат, крайбрежни паркове и добре планирана градска среда. Сямън съчетава модерна икономика, чиста екология и богато културно наследство.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Сямън е своеобразен град градина в Югоизточен Китай. Той е известен със своя мек климат, крайбрежни паркове и добре планирана градска среда. Сямън съчетава модерна икономика, чиста екология и богато културно наследство.
Последвайте ни в Google News Showcase
Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!