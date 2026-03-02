"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Говорител на Министерството на търговията на Китай заяви днес, че страната ще предприеме необходимите мерки в отговор на обявените неотдавна от Великобритания санкции срещу китайски компании, като твърдо ще защитава техните законни права и интереси, съобщи КМГ.

Говорителят подчерта, че британската страна нееднократно е включвала китайски предприятия в санкционни списъци под претекст за връзки с Русия. По думите му тези действия представляват едностранни действия без основание в международното право и без мандат от ООН.

Относно кризата в Украйна, говорителят отбеляза, че Китай последователно прилага строг контрол върху износа на стоки с двойна употреба в съответствие със закона и регулациите. Той подчерта, че нормалното сътрудничество и обмен между китайски и руски предприятия не бива да бъдат възпрепятствани или засегнати.

Китай призовава Лондон да изхожда от интереса за запазване на положителната динамика в двустранните отношения, незабавно да коригира своите действия и да отмени санкциите срещу съответните китайски фирми.