ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Разочаровани сме, че ситуацията между Иран...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22388418 www.24chasa.bg

МВнР на Китай: Убийството на Али Хаменей е грубо потъпкване на международното право

КМГ

2824
Снимка: Китайска медийна група

„Нападението и убийството на върховния лидер на Иран представляват сериозно нарушение на суверенитета и сигурността на страната, както и грубо потъпкване на целите и принципите на Устава на ООН и основните норми на международните отношения. Китай категорично се противопоставя и остро осъжда подобни действия", заяви говорител на Външно министерство в коментар за смъртта на аятолах Али Хаманей, съобщи КМГ.

„Призоваваме за незабавно прекратяване на военните действия, за да се избегне по-нататъшна ескалация на напрежението, както и за съвместни усилия за поддържане на мира и стабилността в Близкия изток и в света", добави той.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите