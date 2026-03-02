МВнР на Китай: Убийството на Али Хаменей е грубо потъпкване на международното право

„Нападението и убийството на върховния лидер на Иран представляват сериозно нарушение на суверенитета и сигурността на страната, както и грубо потъпкване на целите и принципите на Устава на ООН и основните норми на международните отношения. Китай категорично се противопоставя и остро осъжда подобни действия", заяви говорител на Външно министерство в коментар за смъртта на аятолах Али Хаманей, съобщи КМГ.

„Призоваваме за незабавно прекратяване на военните действия, за да се избегне по-нататъшна ескалация на напрежението, както и за съвместни усилия за поддържане на мира и стабилността в Близкия изток и в света", добави той.