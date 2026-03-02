Нова технология удвоява капацитета на литиевите батерии

Екип от изследователи от Нанкайския университет и Шанхайския институт за космически енергийни източници е разработил нов тип електролит, способен да удвои пробега на литиевите батерии при същия размер и тегло, като същевременно подобрява значително работата им при ниски температури, съобщи КМГ.

Основният пробив е свързан с електролита – веществото, което осигурява преноса на йони в батерията и играе ключова роля за енергийната ефективност, стабилността и температурната устойчивост. В стандартните литиево-йонни батерии електролитните разтворители обикновено съдържат кислород, който осигурява добра разтворимост на литиевите соли. Тази силна химична връзка обаче затруднява преноса на заряд, което ограничава увеличаването на енергийната плътност и влошава работата при ниски температури.

След години изследвания учените са преодолели ключов проблем – трудната разтворимост на литиевите соли във флуорсъдържащи съединения. Те са синтезирали нов клас флуорирани въглеводородни разтворители, като чрез прецизен контрол върху електронната плътност на флуорните атоми и пространствената структура на молекулите са постигнали едновременно намаляване на необходимото количество електролит и ускорен пренос на заряд.

В резултат новата технология позволява едновременно увеличаване на енергийната плътност на батериите и значително подобряване на тяхната ефективност при ниски температури, което може да има широко приложение – от електромобили до космически технологии.

Резултатите от изследването са публикувани на 26 февруари в научното списание Nature.