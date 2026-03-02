Уан И и Сергей Лавров обсъдиха ситуацията в Иран и призоваха за незабавно прекратяване на военните действия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 1 март китайският външен министър Уан И проведе телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров, по време на който двамата обсъдиха ситуацията около Иран, съобщи КМГ.

Уан И заяви, че военните удари на САЩ и Израел са неприемливи и нарушават международното право. Той призова за незабавно прекратяване на военните действия, връщане към диалога и противопоставяне на едностранните действия.

Лавров подчерта, че военните действия срещу Иран подкопават стабилността в Близкия изток. Русия споделя позицията на Китай и е готова да засили координацията чрез ООН и Шанхайска организация за сътрудничество, за да бъде изпратен ясен сигнал за незабавно прекратяване на военните действия и връщане към дипломатическия процес.