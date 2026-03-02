Няколко американски самолета са се разбили в Кувейт, екипажите им са оцелели (Видео)

Няколко американски бойни самолета се разбиха в Кувейт тази сутрин, но екипажите им са оцелели, съобщи кувейтското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес и БТА.
Агенцията отбелязва, че това се случва на третия ден от иранските удари срещу страни от Залива.
"Компетентните власти незабавно започнаха спасителни операции и евакуираха екипажите, които бяха прехвърлени в болница", съобщи говорителят на министерството, като уточни, че състоянието на пилотите е стабилно.
CNN reports a fighter jet crashed over Kuwait near a United States air base, according to video geolocated by CNN Monday. The video shows a jet on fire and falling in a tailspin out of the sky.#Iran #USA #Israel #Kuwait pic.twitter.com/9vHMLZMhnl— Ahmed Rasheed (@Ahmed_Rasheed_R) March 2, 2026