ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военните на САЩ използвали забранен от Тръмп изкус...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22388487 www.24chasa.bg

Няколко американски самолета са се разбили в Кувейт, екипажите им са оцелели (Видео)

16236
Изтребители F-15 на САЩ СНИМКА: Архив

Няколко американски бойни самолета се разбиха в Кувейт тази сутрин, но екипажите им са оцелели, съобщи кувейтското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес и БТА.

Агенцията отбелязва, че това се случва на третия ден от иранските удари срещу страни от Залива.

"Компетентните власти незабавно започнаха спасителни операции и евакуираха екипажите, които бяха прехвърлени в болница", съобщи говорителят на министерството, като уточни, че състоянието на пилотите е стабилно.

Изтребители F-15 на САЩ СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите