Ще стане ли дъщерята на Ким Чен Ун следващия лидер на Северна Корея?

Докато севернокорейският лидер Ким Чен Ун заплашва Сеул и се закле да продължи разширяването на санкционираната си ядрена програма по време на партийния конгрес, големият въпрос е дали 13-годишната му дъщеря ще бъде обявена за негов наследник.

Тази новина, или какъвто и знак за това, не се материализира тази седмица.

Въпреки това се разгоря дебат доколко младата Ким Джу Е е подходяща да бъде следващият лидер на страната с население от 25 милиона души. Северна Корея е диктатура, управлявана единствено от членове на фамилията Ким, пише Би Би Си.

Партийният конгрес – ключова среща на севернокорейските лидери и официални лица, която се провежда на всеки пет години, обикновено се следи внимателно заради посланията на Ким към Сеул и Вашингтон.

Този път обаче фокусът се измести. Миналата седмица разузнавателната служба на Сеул информира депутати, че смята, че Ким е избрал дъщеря си за свой наследник и че тя е изразявала мнение по политически въпроси.

Въпреки че тя все по-често се появява до баща си в държавните медии, много от фактите за нея остават мистерия. Северна Корея никога не е публикувала официално нейното име или възраст.

Съществуването ѝ стана публично известно, когато баскетболната звезда Денис Родман съобщи името ѝ след посещението си в Пхенян през 2013 г. Смята се, че тя е на 13 години, отчасти въз основа на оценки от разузнавателни доклади.

Първоначално разузнаването в Сеул съобщи, че тя има по-голям брат, но впоследствие се дистанцира от тази оценка.

„Това беше разузнавателен провал", казва Чон Сончан, експерт по Северна Корея и вицепрезидент на института „Седжон", който е сред първите поддръжници на теорията, че Джу Е ще стане наследник. Чон и други анализатори сега смятат, че Джу Е е най-голямото дете и има деветгодишна сестра.

Тя се появи за първи път публично в репортаж на държавната телевизия през 2022 г., в който държеше на баща си по време на инспекция на най-новата севернокорейска ракета. Според Чон телевизионните ѝ появи са най-ясният знак, че е станала официалният наследник.

„Държавните медии използват думи, запазени за върховния лидер. Това подчертава изграждането на неин собствен култ към личността", твърди той. Близостта ѝ до армията е друг знак, добавя Чон.

Тя инспектира военни оръжия редом с баща си. Няколко пъти висши генерали са видени да коленичат до нея и да ѝ шепнат, докато тя седи с баща си и наблюдава военни паради.

Властта на Ким Чен Ун се основава на контрола му над армията, обяснява Чон. Ако Джу Е го наследи, тя трябва да изглежда като убедителен военен командир. При инспекциите тя носи същото дълго черно кожено палто и тъмни слънчеви очила като него.

Когато Ким Чен Ун наследи властта, това се случи сравнително внезапно. Той се появи публично едва година преди смъртта на баща си.

Чон смята, че Ким се опитва да избегне подобен рязък преход, като представя Джу Е рано пред режима и обществото.

Няма доказателства, че Ким Чен Ун страда от сериозни здравословни проблеми. Но според Чон той може да се стреми да посочи наследник по-рано, за да избегне криза на приемствеността.

Бившият севернокорейски служител Рю Хьон-у обаче вижда малка вероятност жена да управлява страната.

Рю, който е служил като дипломат преди да избяга през 2019 г., казва, че севернокорейското законодателство, създадено от фамилията Ким, изисква страната да бъде управлявана от човек от „кръвната линия на Пекту" – тоест пряк потомък на основателя Ким Ир Сен.

Макар Джу Е да е от тази кръвна линия, патриархалната система на Северна Корея не би я възприела като подходящ представител, твърди Рю. Жените на всяко ниво се борят да бъдат третирани равноправно. Жените официални лица са рядкост, а жени военни командири почти няма.

В Пхенян много таксиметрови шофьори отказват да качат жена, ако тя е първият им клиент за деня, поради суеверие, че това носи нещастие, казва Рю.

„Ако все пак го направят, след курса отиват в задната част на колата и плюят три пъти, за да прогонят лошия късмет", добавя той.

Поради всички тези причини Рю не може да си представи Джу Е като лидер на Северна Корея.

Според него това би било толкова шокиращо, че „военните командири могат да си помислят, че всеки вече може да стане лидер на Северна Корея, и дори да започнат да мечтаят за сваляне на ръководството".

По негово мнение Ким показва дъщеря си в държавните медии, за да смекчи безпощадния си образ и да внуши идеята за още едно наследствено предаване на властта.

Статутът на жените в Северна Корея е претърпял значителни промени след т.нар. „Труден поход" – глада през 90-те години, когато икономиката на страната се срина.

Докато мъжете продължавали да работят на държавни позиции, дори когато заплатите и дажбите намалявали, жените търсели начини да изхранват семействата си. Те отваряли малки бизнеси, продавали стоки на черния пазар или ставали контрабандистки.

Сон Хьон-джин, която е интервюирала над 120 севернокорейски бегълци относно лидерството на жените в режима, казва, че вече не е рядкост жени да управляват фабрики и да заемат партийни постове.

През последните години севернокорейската телевизия показва мъже с престилки, които вършат домакинска работа. Това е знак за настъпилите промени според нея.

Полът на Джу Е няма да бъде пречка, ако баща ѝ реши тя да го наследи, смята Сон. Нейното семейство и царственото ѝ израстване в иначе бедна страна са достатъчни, за да бъде приета от обикновените севернокорейци.

„Не можем да мислим за Северна Корея с нашата логика. Трябва да си ги представяме като династията Чосон", казва Сон, визирайки средновековно корейско кралство. „Кой би посмял да се противопостави на човек с кралска кръв, който заема трона?"

Тази седмица партията повиши Ким Йо Чен, влиятелната сестра на Ким Чен Ун, до поста министър на пропагандата. Чон смята, че това е знак, че Ким Чен Ун подготвя сестра си за настойник на дъщеря си.

Когато Ким Чен Ун пое властта на 27-годишна възраст и стана най-младият лидер в света, мнозина се надяваха, че ще отвори Северна Корея към външния свят.

Тази надежда бързо изчезна, след като през 2013 г. той екзекутира реформаторски настроения си чичо.

През следващите години ядрената му програма се разрасна, а железният контрол на режима върху всички аспекти на живота не показа признаци на отслабване.

Чон казва, че няма причина да се смята, че Джу Е няма да продължи по същия път. Той отхвърля идеята, че тя може да бъде по-отворена или по-мека, като произтичаща от стереотипи за жените.

Рю, чийто тъст все още е част от вътрешния кръг на Ким Чен Ун, казва, че самият дебат около наследника може да е цел сам по себе си.

„Ким обича вниманието повече, отколкото си мислите. Харесва му всички тези статии, които се пишат за него и за възможния му наследник".