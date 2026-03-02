Турция с нова база за спасителни операции

Турция ще изгражди голяма логистична база в централния турски окръг Кайсери. Идеята е така да се увеличи капацитета на страната за извършване на издирвателни и спасителни операции на национално и международно ниво. Това съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз", позовавайки се на изявление на турското министерство на вътрешните работи.

От изявлението става ясно, че новият логистичен център, който ще бъде първият по рода си в Турция, ще се помещава в излязлата от употреба сграда на бившия терминал на летището в Кайсери, която е предоставена за целта на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). Съоръжението ще служи като стратегически център, където екипи за издирване и спасяване, звена за спешно настаняване, критично оборудване и хуманитарна помощ ще бъдат предварително разположени и готови за незабавно изпращане в случай на бедствия както в Турция, така и в чужбина, се посочва още в съобщението.

Според официални лица оборудването на новия център напредва с бърза скорост, като когато то бъде завършено и логистичният център започне да функционира, се очаква голямо намаляване на времето за реакция при кризисни ситуации. „Благодарение на тази жизненоважна инвестиция ще можем да изпращаме аварийни екипи в рамките на 15 минути след настъпване на бедствие, а самолетите ни ще могат да реагират в рамките на 30 минути", казват официалните лица, като подчертават, че ефективното планиране и подготовка могат значително да намалят загубите на човешки животи и щетите по имущество при кризисни ситуации.

Двойната употреба на летището в Кайсери – където военната и гражданската авиация работят съвместно – е посочена като ключов фактор при избора на локация, отбелязва „Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА. Наличието на военни транспортни самолети и съществуваща Регионална дирекция на АФАД в града допълнително увеличава стратегическото значение на мястото. Оборудвана с модерни складови съоръжения, напълно подготвени експертни екипи и цялостна техническа инфраструктура, логистичната база е проектирана да функционира като платформа за бърза реакция, която може да мобилизира мащабна помощ за кратко време, отбелязва още медията.