Уволниха шефа на албанската полиция, не се справил с антиправителствен протест

Генералният директор на албанската Държавна полиция Илир Прода е отстранен от длъжност заради неуспешно справяне със антиправителствения протест в Тирана в събота. Това съобщиха Албанското радио и телевизия и информационният портал „Албениън дейли нюз", цитирани от БТА.

Според източници на общественото радио и телевизия от албанския Министерски съвет Илир Прода е бил отстранен от длъжност вчера заедно с директора на полицията в Тирана Елтон Алюши от премиера Еди Рама. Към момента няма официално изявление във връзка със случая.

По информация на „Албениън дейли нюз" отстраняването на Прода и Алюши е свързано с това, че Държавната полиция и полицията в албанската столица са били неподготвени за случилите се на протеста инциденти.

Съобщава се, че албанският вътрешен министър Албана Кочиу също е изразила притеснение във връзка с това как полицията се е справила с протеста на опозицията на заседание на сутрешно заседание в неделя.

До избирането на нов генерален директор на Държавната полиция изпълняващ длъжността ще бъде Сокол Бижга.

По време на антиправителствения протест четирима души бяха задържани по обвинения, че са хвърляли коктейли Молотов, както и за нападения срещу полицейски служители, нарушаване на обществения ред, палеж и оказване на съпротива срещу полицията.

Протестът тази събота, 28 февруари, беше петият национален протест и третият за последния месец, организиран от основната опозиционна Демократическа партия на Албания на бившия президент и премиер на Албания Сали Бериша. Демократите и техните съюзници настояват за оставката на премиера социалист Еди Рама и за служебно (техническо) правителство, което да гарантира свободни и честни избори.

Протестите дойдоха след твърдения на опозицията за манипулиране на гласовете на парламентарния вот в Албания миналата година и ескалация на напрежението след обвиненията в корупция, отправени срещу албанската вицепремиерка и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку.