Президентът Ас Сиси: Египет се стремеше да предотврати настоящата криза чрез посредничество

През последните месеци страната ми положи искрени усилия да предотврати настоящата регионална криза, заяви президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси, цитиран от египетската новинарска агенция МЕНА и БТА.
Той отбеляза, че Египет се е стремял да сближи позициите и да посредничи между САЩ и Иран в опит да постигнат споразумение, подчертавайки, че войните неизбежно имат негативни последици не само за държавите, в които се водят, но и за съседните страни.
Президентът заяви това в реч, произнесена на годишния ифтар (вечерята по време на свещения за мюсюлманите месец рамазан - бел. ред.) за въоръжените сили.