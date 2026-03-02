ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът Ас Сиси: Египет се стремеше да предотврати настоящата криза чрез посредничество

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси Снимка: Екс/ @AlsisiOfficial

През последните месеци страната ми положи искрени усилия да предотврати настоящата регионална криза, заяви президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси, цитиран от египетската новинарска агенция МЕНА и БТА.

Той отбеляза, че Египет се е стремял да сближи позициите и да посредничи между САЩ и Иран в опит да постигнат споразумение, подчертавайки, че войните неизбежно имат негативни последици не само за държавите, в които се водят, но и за съседните страни.

Президентът заяви това в реч, произнесена на годишния ифтар (вечерята по време на свещения за мюсюлманите месец рамазан - бел. ред.) за въоръжените сили.

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси Снимка: Екс/ @AlsisiOfficial

