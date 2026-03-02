Военните на САЩ използвали забранен от Тръмп изкуствен интелект при атаката срещу Иран

Само часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви компанията за изкуствен интелект Anthropic за „заплаха за националната сигурност", нейният модел Claude според съобщения е изиграл централна роля в мащабен американски въздушен удар срещу Иран, сочи нов доклад, публикуван в американски медии.

В петък Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нареди на всички федерални агенции незабавно да прекратят използването на моделите на Anthropic. От хода последва отказ на компанията да предостави на армията това неограничено използване на технологията ѝ за всякакви законни цели, съобщава Ynetnews.

Въпреки това, докато мастилото по заповедта още не беше изсъхнало, самолети на военно въздушните сили на САЩ вече са били насочени към цели в Иран. Според източници, запознати със случая, системи на Централното командване на САЩ са използвали Claude за разузнавателни оценки, идентифициране на цели и тестване на бойни сценарии в реално време.

Спорът между администрацията на Тръмп и Anthropic, смятана за една от трите водещи AI компании в света наред с OpenAI и Google, надхвърля бизнес съображенията. Anthropic популяризира концепцията за „Конституционен AI", като вгражда демократични и етични принципи в своите модели. По време на преговори за голям договор с Пентагона се твърди, че компанията е отказала да позволи системите ѝ да бъдат използвани за взимане на напълно автономни решения без човешка намеса или за масово наблюдение. Представители на администрацията възприели тази позиция като предизвикателство.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет определил компанията като риск за веригата на доставки. Такива обозначения, обикновено се дават на враждебни чуждестранни фирми като Huawei.

Експерти предупреждават, че отделянето на армията от Claude би било като „операция на открито сърце". Моделът е дълбоко интегриран в системи, използвани от компанията за анализ на данни Palantir, която подкрепя американски операции по сигурността. Очаква се преходът от Claude да отнеме поне шест месеца, което обяснява защо администрацията продължава да използва инструмент, който публично критикува.

Използването на изкуствен интелект на бойното поле не е новост, но мащабът му през 2026 г. е безпрецедентен. Американската армия използва логистичната система DART по време на войната в Залива през 90-те години, а модерният преход се ускори през 2017 г. с Project Maven, създаден за разпознаване на обекти във видеозаписи.

В Израел системи като „Habsora" и „Lavender", също обработват огромни обеми данни. Ключова разлика е, че израелските системи са разработени основно вътрешно от военни технологични експерти, докато САЩ разчитат в голяма степен на частни търговски компании, което създава напрежение между политиците и технологичния сектор.