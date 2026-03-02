Азербайджан: На границата с Иран са създадени нужните условия за евакуация на чужди граждани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На азербайджанския ГКПП „Астара", разположен на границата с Иран, са осигурени необходимите условия за евакуацията на чуждестранните граждани от Ислямската република, предаде национална агенция АЗЕРТАДЖ, цитирана от БТА.

На чужденците, пресичащи границата, се предоставят чай и сладки. На място, при необходимост, работи екип на службата за спешна медицинска помощ.

Всички организационни въпроси по осигуряването на безопасно и спокойно преминаване на евакуираните лица се решават по координиран начин.