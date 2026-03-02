Гърция затяга мерките за сигурност на основните си летища и на обекти, свързани с Израел и САЩ

Затегнати са мерките са сигурност в Гърция на основните летища, както и около намиращи се на нейна територия обекти, свързани с Израел и САЩ, на фона на покачването на напрежението в Близкия изток, съобщава електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

Говорителката на гръцката полиция Константия Димоглиду заяви днес, че мерките се разпростират отвъд дипломатическите мисии и включват свързани със САЩ и Израел търговски и бизнес обекти, които биха могли да бъдат потенциални мишени. По думите ѝ мерките за сигурност са засилени и на основните летища в Гърция, като полицията работи в тясно сътрудничество с армията и тайните служби за справяне с потенциални заплахи.

Заради напрежението в Близкия изток десетки полети от Атина до страните от региона са отменени, отбелязва „Катимерини".

Новината идва на фона на нападението с дрон срещу британската военна база в Акротири в югозападната част на о. Кипър, за което тази нощ съобщи Британската армия. Информацията бе потвърдена от кипърските власти тази сутрин, като говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис съобщи, че „компетентните органи незабавно са активирали необходимите протоколи за сигурност" и е бил свикан националният съвет за сигурност.

„Искам да бъда ясен: Нашата страна не участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция", заяви Христодулидис днес, след като също потвърди информацията за атаката с дрон срещу британската база, информира Ройтерс. Междувременно председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за Никозия, като заяви в Екс, че въпреки че Република Кипър не е била целта, ЕС стои „колективно, твърдо и недвусмислено" зад своите страни членки.