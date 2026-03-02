Израел: Стотици наши самолети бомбардират едновременно Ливан и Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Говорителят на израелската армия, бригаден генерал Ефи Дефрин заяви, че стотици израелски самолети бомбардират едновременно Ливан и Иран, цитира Франс прес.

Говорителят предупреди ливанското шиитско движение "Хизбула", че ще плати висока цена за атаките си срещу Израел.

"Хизбула" откри огън тази нощ. Те много добре знаеха какво правят. Ние ги предупредихме и те ще платят висока цена", изтъкна Дефрин.

"В този момент стотици летателни апарати на израелската авиация нанасят удари едновременно по Ливан и Иран", каза още говорителят, като отбеляза, че Израел "воюва едновременно на няколко фронта - в Иран, в Ливан и другаде".