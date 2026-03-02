ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кипърското председателство на Съвета на ЕС отменя среща на европейските министри в Никозия

Кипърското председателство на Съвета на ЕС отменя среща на европейските министри в Никозия СНИМКА: Пиксабей

Отменя се насроченото за днес изнесено заседание на министрите по европейските въпроси заради инцидента с ирански дрон снощи, съобщи Кипърското председателство на Съвета на ЕС. Предвиждаше се в срещата да участват също представители на Европейската комисия и Европейския парламент, както и на Великобритания, припомня БТА.

Отмяната на срещата е свързана с несигурността за гражданските полети в района. Предвиждаше се министрите да обсъдят предложението за следващия седемгодишен европейски бюджет, действията срещу дезинформацията и разширяването на ЕС. В дневния ред се уточнява, че представители на страните, стремящи се към присъединяване, също са били поканени и сред тях са били представители на Украйна и Молдова.

Срещата ще се състои на по-късна дата, уточни Кипърското председателство.

