Париж: Франция е готова да участва в отбраната на страните от Залива и Йордания

Жан-Ноел Баро


Франция е "готова да участва" в отбраната на станалите мишена на ирански удари страни от Залива и Йордания, "в съответствие със споразуменията, които обвързват Париж с партньорите му, и с принципа за колективна самоотбрана", заяви днес френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес и БТА.

"Франция изразява пълната си подкрепа и солидарност към приятелските страни, които бяха умишлено набелязани за мишени от ракетите и дроновете на Революционната гвардия и въвлечени във война, която не са избирали – Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман и Йордания. Тя е готова да участва в тяхната отбрана", каза министърът по време на пресконференция.

Жан-Ноел Баро

