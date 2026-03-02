Букурещ: Целта на САЩ е да спре всяка възможност Иран да разработи ядрени оръжия

Ясна е подкрепата на Румъния за правото на иранците да избират бъдещето си, каза министърът на външните работи на страната Оана Цою, цитирана от Аджерпрес и БТА. По думите ѝ натискът върху режима в Техеран трябва да се запази и това може да се направи чрез пакет от санкции на Европейския съюз.

„Много важен лост в бъдещите преговори е пакетът от санкции, който Европейският съюз има в момента срещу Иран. Той може да бъде инструмент за увеличаване на натиска, но може да е и инструмент, който да насърчи деескалацията. Ние категорично осъждаме атаките, които Иран извършва в региона, и искаме да допринесем за деескалацията в международните формати, в които присъстваме", подчерта Оана Цою.

Тя допълни, че позицията, която Румъния ще има, е съобразена с тази на Европейския съюз и Съединените щати.

„Целта на Америка е да спре всяка възможност Иран да разработи ядрени оръжия", отбеляза външният министър на Румъния.

Оана Цою информира, че тази седмица, в зависимост от развитието на събитията в региона, ще се проведе съвместна среща на външни министри на Европейския съюз и външни министри от Близкия изток, за да се координират бъдещи дейности.

Според нея е много важно в този момент да се спомене ефектът, който иранската отбранителна индустрия е оказала и оказва върху войната в Украйна.

„Не можем лесно да забравим, че Иран е и държавата, която е разработила дизайна на руските дронове, използвани в брутален конфликт на европейския континент. Руските дронове, както тези, които атакуват и отнемат живота на невинни цивилни в Украйна, така и тези, които незаконно са навлезли във въздушното пространство на Румъния, са дронове с ирански дизайн. Разбира се, в този момент фактът, че има значително намаляване на военния производствен капацитет на иранска територия, може също да има ефект на отслабване на партньорството между Иран и Русия и на практика да отслаби ресурсите, до които Русия има достъп във войната в Украйна", коментира Оана Цою.

„Докато следим отблизо ескалацията на ситуацията в Близкия изток и работим за безопасното връщане на нашите граждани у дома, трябва да поддържаме същото високо ниво на стратегически фокус върху руската агресия срещу Украйна. Нашата помощ трябва да продължи с ненамалена сила и без разсейване", написа междувременно в социалната мрежа Екс Мариус Лазурка, съветник по национална сигурност на румънския президент Никушор Дан.