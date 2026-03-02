Турция и Иран са спрели еднодневните преминавания на три пункта по общата си граница



Преустановени са еднодневните пътнически преминавания между Турция и Иран на граничните пунктове Капъкьой, Гюрбулак и Есендере, съобщи турският министър на търговията Йомер Болат в профила си в Екс, цитиран от БТА.

Еднодневните пътнически преминавания включват краткосрочни пътувания, които не предвиждат преспиване в страната, която пътуващите посещават, и престой за не повече от един ден.

В публикацията на Болат се посочва, че „към момента търговските и товарните преминавания през трите гранични пункта се извършват при контролирани условия и няма извънредна ситуация".

„Въпреки това, еднодневните преминавания на пътници на трите гранични пункта са преустановени и от двете страни. Иран позволява на своите граждани да влизат в страната през Турция, а Турция позволява на нашите граждани и граждани на трети страни да влизат в страната от Иран. Преминаванията на нашите гранични пунктове продължават по контролиран и непрекъснат начин, в координация с всички съответни административни органи и иранската страна", посочва още Болат в публикацията си.

По-рано днес турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи съобщи, че във връзка с покачването на напрежението в Близкия Изток турските власти са провели специално съвещание и са предприели допълнителни мерки за повишаване на сигурността по турско-иранската граница.

„Турция поддържа безкомпромисна позиция по отношение на граничната сигурност, обществения ред и управлението на миграцията. Същевременно развитието на ситуацията се следи момент по момент и всички звена са в повишена готовност и продължават да изпълняват задълженията си", посочи Чифтчи пред ТРТ Хабер.