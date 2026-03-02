Кипър: Няма загинали при нападението с ирански дрон, щетите са ограничени

Нападението с ирански дрон „Шахид" срещу британската военновъздушна база в Акротири (Югозападен Кипър) тази нощ е причинило ограничени щети и при него няма загинали, съобщават кипърски и британски официални лица, цитирани от Ройтерс и БТА.

По думите на цитираните официални лица дронът, който е бил от типа „Шахид", който Иран произвежда, е ударил пистата на военновъздушната база и не е причинил сериозни щети.

Към момента в населените места в района на военната база – Акротири, Трахони, Епископи и Асоматос – са въведени допълнителни мерки за сигурност, а учебният процес в училищата там е преустановен, съобщава електронното издание на в. „Сайпръс мейл".

Рано тази сутрин Британската армия съобщи за „предполагаем удар с дрон" срещу базата в Акротири, която е най-голямата военна база на Великобритания в региона. Лондон наскоро разположи там допълнителни средства, включително системи за противовъздушна и противодронова отбрана, радари и самолети F-35. Вчера британският премиер Киър Стармър обяви, че Великобритания се е съгласила Съединените щати да използват британски военни бази, за да нанасят удари по ирански ракетни обекти, като подчерта, че Лондон няма да участва „в настъпателни действия в Иран".

Кипърските власти също потвърдиха информацията за нападението, като днес говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис съобщи, че „компетентните органи незабавно са активирали необходимите протоколи за сигурност" и е бил свикан националният съвет за сигурност.

„Искам да бъда ясен: Нашата страна не участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция", заяви кипърският президент Никос Христодулидис днес, след като също потвърди информацията за атаката с дрон срещу британската база, информира Ройтерс. Междувременно председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за Никозия, като заяви в Екс, че въпреки че Република Кипър не е била целта, ЕС стои „колективно, твърдо и недвусмислено" зад своите страни членки.