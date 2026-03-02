Фон дер Лайен: Единственото трайно решение за Близкия изток е дипломатическо

Стабилността в Близкия изток е изключително важна и единственото трайно решение е дипломатическо, каза днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Събитията в региона са дълбоко тревожни, добави тя в изявление преди церемонията по подписването на няколко споразумения между ЕС и Швейцария в централата на ЕК в Брюксел, посочва БТА.

Фон дер Лайен изрази очакване в Иран да се състои преход, Техаран да прекрати програмите за развитие на ядрено и балистично оръжие, както и действията за дестабилизация на региона. Трябва да работим усилено за успокояване на обстановката и за предотвратяване на разрастването на конфликта, добави тя.

Най-важното е възобновената надежда за потиснатия ирански народ и силно подкрепяме правото му сам да определи бъдещето си. Разговарях с девет лидери от региона и с няколко европейски лидери. В последните часове наблюдаваме множество атаки, включително срещу британската военновъздушна база в Кипър, видяхме удар по саудитски съоръжения за добив на нефт - осъждам решително тези безотговорни действия на Иран и неговите съюзници, посочи Фон дер Лайен.

Тя отбеляза, че днес следобед еврокомисарите ще се съберат на заседание, посветено на сигурността. Трябва да бъдем готови за последиците от тези събития, обобщи председателят на ЕК.