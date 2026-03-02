ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран твърди, че ядрената централа в Натанз е била атакувана. МААЕ отрича

КАДЪР: Екс/@darkwebhaber

Посланикът на Иран в ядрената агенция на ООН заяви в понеделник, че огромният ядрен обект в Натанз е бил ударен по време на военните операции на САЩ и Израел, докато Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че няма индикации за повреда на ядрени съоръжения и предупреди за риска от радиационно изтичане със сериозни последствия.

Иран твърди, че ядрената централа в Натанз е била ударена по време на американско-израелските удари, пише Türkiye Today. 

„Вчера те отново атакуваха мирните, защитени ядрени съоръжения на Иран", заяви иранският посланик в МААЕ Реза Наджафи пред репортери по време на среща на управителния съвет на агенцията, в който участват 35 държави. На въпроса на Ройтерс кои съоръжения са били ударени, той отговори: „Натанз".

Въпреки това, шефът на МААЕ Рафаел Гроси заяви пред управителния съвет, че агенцията няма доказателства, които да потвърждават твърдението.

„Нямаме индикации, че някоя от ядрените инсталации е била повредена или ударена", заяви Гроси в изявлението си пред управителния съвет.

КАДЪР: Екс/@darkwebhaber

