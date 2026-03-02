ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Netflix ще изчезне от 87 милиона устройства днес

Netflix Снимка: Pixabay

От стрийминг компанията Netflix обявиха, че от днес услугата им вече няма да работи на игровата конзола на Sony, пише "Дейли Мейл". 

Засегнатите потребители е трябвало да получат известие на устройството си, в което се казва: „За съжаление, Netflix вече няма да бъде наличен на това устройство след 2 март 2026 г. Посетете netflix.com/compatibledevices, за да видите списък с поддържаните устройства."

PlayStation 3 беше пусната на пазара през ноември 2006 г. От тогава са продадени над 87 милиона бройки на конзолата.

Според FlatpanelsHD, смарт телевизори на повече от 10 години също ще станат неспособни да поддръжат  Netflix, както и различни сет-топ боксове, включително BT TV Box (Z4) и BT TV Recordable Box (G4).

„Можете да гледате Netflix на всеки поддържан смарт телевизор, телефон, таблет, стрийминг плейър или игрова конзола, които се свързват с интернет и предлагат приложението Netflix, както и на netflix.com чрез компютър", обясняват от Netflix. 

