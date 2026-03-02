ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Революционната гвардия на Иран: Ударихме с ракети офиса на Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Ислямската революционна гвардия (IRGC) обяви, че е уцелила офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху и щаба на израелските въздушни сили с балистични ракети Kheibar.

Според агенция Mehr News Agency, ударите са част от това, което IRGC описа като 10-та вълна от ракетни атаки. В изявление групата заяви: „Офисът на израелския премиер и щабът на израелските въздушни сили бяха атакувани с ракети Kheibar."

Израелските власти все още не са дали официален отговор на твърденията, съобщава Türkiye Today.

