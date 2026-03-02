ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе образува избирателни секции за изборит...

САЩ потвърди: Трите F-15 над Кувейт били свалени след приятелски огън

Единият от трите изтребителя, паднал над Кувейт КАДЪР: Екс/@sentdefender

Американското Централно командване съобщи в понеделник, че три американски изтребителя F-15E Strike Eagle са свалени  инцидентно след приятелски огън над Кувейт, като всички шестима членове на екипажите са катапултирали безопасно.

„В 23:03 ч. източно време на 1 март три американски изтребителя F-15E Strike Eagle, летящи в подкрепа на операция „Епична ярост", са свалени над Кувейт поради очевиден инцидент с приятелски огън", се казва в изявление на Централното командване, публикувано в акаунта им в X.

Оттам посочват, че всички шестима членове на екипажите са катапултирали безопасно след инцидента. Според първоначалните съобщения и двамата членове на екипажа на един от изтребителите – пилотът и офицерът по въоръженията (WSO) – оцелели при катастрофата и по-късно били намерени от местни жители, които ги предали на кувейтските власти. Местните жители им оказали незабавна помощ, преди да информират властите, а кувейтските служби по сигурността поели грижата за двамата и ги преместили в официални съоръжения за проверки на безопасността и медицинска оценка.

Официални лица посочиха, че предаването е преминало гладко и двамата военни остават в стабилно състояние, без съобщения за сериозни наранявания, пише The Sunday Guardian. 

Самолетът, експлоатиран от Въздушните сили на САЩ, се разбил по време на активни бойни операции в третия ден на войната между САЩ и Иран. Видеоматериали, циркулиращи онлайн, показват как изтребителят се спуска бързо преди удара, последван от ясно видими кадри на катапултиралите се членове на екипажа. Други клипове показват един от военните, седнал в цивилен автомобил след приземяването, което предполага, че местните жители са осигурили незабавна помощ, преди да пристигнат властите.

Катастрофата настъпи в момент, когато Вашингтон потвърди първите жертви на кампанията. Трима американски военнослужещи загинаха в американска военна база в Кувейт. След това конфликтът ескалира значително. Революционната гвардия на Иран заяви, че е атакувала военни бази и танкери в района на Персийския залив, което предизвика  тревоги за сигурността и нарушения в корабоплаването близо до протока Ормуз, един от най-критичните маршрути за транспортиране на петрол в света.

Конфликтът сериозно наруши и цивилната авиация. Няколко големи летища в Близкия изток временно спряха операциите си, принуждавайки авиокомпаниите да пренасочват или отменят полети. Представители на индустрията описват ситуацията като едно от най-сериозните нарушения на въздушното пространство през последните години. 

