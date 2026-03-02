В Брюксел не очакват конфликтът в Близкия изток да се отрази на сигурността на петролните доставки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В мейл, видян от Ройтерс се посочва, че Европейската комисия не очаква разрастването на конфликта в Близкия изток да окаже непосредствено влияние върху сигурността на петролните доставки за ЕС, предава БТА.

Цените на петрола се повишиха с 9 процента в днешната търговия, след като корабоплаването през Ормузкия проток бе нарушено от ирански атаки в отговор на нападението на САЩ и Израел, при което загина иранският върховен лидер Али Хаменей.

"На този етап не предвиждаме непосредствено въздействие върху сигурността на петролните доставки", посочва Еврокомисията в мейл до европейските правителства.

Комисията освен това е поискала от страните членки да споделят днес собствените си оценки за сигурността на петролните доставки, се посочва в писмото.

Брюксел обмисля също така по-късно тази седмица да свика онлайн заседание на координационната група на ЕС за петрола, се посочва още в мейла. Групата има за цел да улеснява координацията между представителите на правителствата на страните от ЕС в случай на проблеми с доставките на петрол.

Анализаторите очакват цените на петрола да останат високи през следващите дни, докато пазарите оценяват въздействието на конфликта в Близкия изток върху доставките, особено количествата, преминаващи през Ормузкия проток. По този воден път се транспортират над 20 процента от световния петрол.

Засега Еврокомисията не е отговорила на запитванията за коментар.