Чехия ще евакуира свои граждани от Близкия изток с военни самолети

Прага изпраща военни самолети за своите в Близкия изток Снимка: Pixabay


Два военни самолета изпраща Чехия в Близкия изток, за да евакуира своите граждани, заяви премиерът Андрей Бабиш днес след заседание на Съвета за национална сигурност в Прага, предаде ДПА.

Единият самолет ще лети до египетския курорт Шарм ел Шейх, а другият - до столицата на Йордания, Аман. Очаква се част от пътниците да бъдат чешки граждани, които са напуснали Израел по суша.

Бабиш също така заяви, че чешката авиокомпания "Смартуингс" (Smartwings) ще върне у дома няколкостотин туристи от Оман.

Външното министерство в Прага съобщи, че около 6500 чехи, които в момента се намират в Близкия изток, са включени в списък за действия при извънредни ситуации.

В събота, първия ден на съвместните въздушни атаки на САЩ и Израел срещу Ислямската република, беше убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Техеран отговори с атаки срещу Израел и по цели в района на Персийския залива, където се намират американски военни бази. Хиляди хора останаха блокирани поради затварянето на въздушното пространство.

