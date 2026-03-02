Израел нанесе нови удари по обекти, свързани със сигурността в центъра на Техеран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нови удари по цели в Иран нанесоха около обед израелски изтребители, предаде ДПА, като се позова на израелските сили за отбрана.

Поредните атаки взеха на прицел свързани със сигурността обекти „в сърцето на Техеран", добавиха военните.

По-рано военен говорител заяви, че са били убити двама служители на министерството на разузнаването на Иран, включително официален представител, който отговарял за Израел, припомня БТА.

Очевидци в Техеран съобщиха за тежки бомбардировки в центъра на града, включително близо до сградата на парламента.

Съобщено бе и за ракетни удари в северната част на столицата