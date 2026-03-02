ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе образува избирателни секции за изборит...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22390499 www.24chasa.bg

Израел нанесе нови удари по обекти, свързани със сигурността в центъра на Техеран

2836
Иранската столица Техеран. Снимка: Архив

 Нови удари по цели в Иран нанесоха около обед израелски изтребители, предаде ДПА, като се позова на израелските сили за отбрана.

Поредните атаки взеха на прицел свързани със сигурността обекти „в сърцето на Техеран", добавиха военните.

По-рано военен говорител заяви, че са били убити двама служители на министерството на разузнаването на Иран, включително официален представител, който отговарял за Израел, припомня БТА.

Очевидци в Техеран съобщиха за тежки бомбардировки в центъра на града, включително близо до сградата на парламента.

Съобщено бе и за ракетни удари в северната част на столицата

Иранската столица Техеран.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите