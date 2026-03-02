ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК: Смъртта на Хаменей е решаващ момент в иранската история

2132
Европейска комисия Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ


Смъртта на върховния лидер Али Хаменей е решаващ момент в иранската история, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани със събитията след ударите на САЩ и Израел в Иран.

Хаменей ще бъде запомнен с управление на потисничество, ограничаване на правата на гражданите и дейности за дестабилизиране не само в Близкия изток, добави говорителят, цитиран от БТА.

Иранският режим изби хиляди свои граждани, нарушаваше международното право редовно и отдавна, подкрепяше терористични групи и това се отразяваше на европейската сигурност, предприемаше хибридни действия в ЕС, задържаше произволно европейски граждани, посочи той.

ЕС изразява съпричастност с иранския народ и силно подкрепя очакванията му за бъдеще със зачитане на човешките и основните права, каза говорителят. Той призова за пълно спазване на международното право. Говорителят уточни, че днешното заседание на еврокомисарите, посветено на сигурността, ще засегне въпроси от областта на енергетиката и миграцията.

Европейска комисия

