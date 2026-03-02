Вижте документа, с който ви освобождават от плащане на хотела в Абу Даби, в Дубай е същото

Има документ на департамента по икономика и туризъм на Абу Даби, с който туристите, които не могат да отпътуват заради обстановката, не трябва да плащат за удължаване на престоя. Документът бе пуснат в социалните мрежи след няколко оплаквания от български туристи, че хотелът не признава това

Пръв за инициативата съобщи в неделя върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов. Той написа във фейсбук, че хората, които са блокирани в Абу Даби не трябва да плащат за хотелския си престой, ако е настъпила датата за отпътуване, докато обстановката не се нормализира и има самолетни полети.

Под неговия пост има много благодарности от българи, които са се озовали в тази ситуация, като много от тях казват, че от хотела са им обещали да им върнат взетите допълнително пари. Има обаче и два поста, в които наши сънародници твърдят, че в хотела им казали, че не знаят за такова нещо. В отговор друг потребител е публикувал писмото. В него се казва, че фактурите трябва да се изпратят на определен имейл на департамента и тези разходи се покриват то държавата. Междувременно същата инициатива е предприел и съответният департамент в Дубай.

"Ако сте на дата за check-out, но не можете да заминете заради отменените полети и затвореното въздушно пространство, хотелът трябва да ви позволи да удължите престоя при същите условия като оригиналната резервация. Ако не можете да покриете разходите за удължаването, а хотелът уведомява DET (департамента) незабавно, и държавата се намесва. Това е в синхрон с националното решение на General Civil Aviation Authority (GCAA): ОАЕ поема всички разходи за настаняване, храна, напитки и дори помощ за презаписване на полети за всички засегнати и блокирани пътници – туристи, транзитни пътници, всички! Вече са подпомогнати над 20 000 души, поставени в хотели с пълно обслужване. В Абу Даби DCT директно поема сметките за допълнителните нощувки, а в Дубай през DET, е написал Николай Младенов.

Ако имате близки или приятели, блокирани в Дубай или Абу Даби, кажете им да се свържат директно с хотела си или с авиокомпанията (#Etihad, #Emirates). Официалните канали са ключът, не се доверявайте и не разпространявайте слухове, пише Младенов.