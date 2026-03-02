Откриха нова картина на Рембранд. Експерти от Раексмузеум потвърдиха автентичността на произведението на Рембранд ван Рейн „Видението на Захария в храма" от 1633 г. След двугодишно изследване, в което са използвани модерни сканиращи технологии и анализ на материалите, картината, която дълго време беше скрита за публиката, се завръща в музея и ще бъде изложена за посетители от 4 март, съобщава списание FAD.

Проучването е проведено с помощта на същите техники, разработени за проекта „Операция Нощен Страж" на музея. Правени са сравнения с творби на Рембранд от началото на 1630-те години, анализ на пигментите, наслагването на боите. Проверката заключва, че картината наистина е дело на известния художник. Подписът върху платното е признат за оригинален, а годината на създаване 1633 г. е потвърдена чрез дендрохронология.

Картината изобразява първосвещеника Захария, който получава божествено съобщение, че ще стане баща на Йоан Кръстител, въпреки напредналата си възраст. Архангел Гавраил не се показва директно, присъствието му е намекнато чрез лъч светлина, проникващ от горния десен ъгъл, който осветява изненаданото изражение на Захария.

Картината е била изключена от каноничния списък на творбите на Рембранд през 1960 г. и следващата година попада в частна колекция, оставайки недостъпна за обществото повече от шест десетилетия. Настоящият ѝ собственик се свързва с музея, позволявайки експертите да я изследват с модерни аналитични инструменти.

Техническите данни поставят творбата твърдо в ранния амстердамски период на Рембранд. Материалите, техниката на рисуване и тематичният фокус съответстват на съвременни произведения като „Йеремия, оплакващ разрушението на Йерусалим" (1630), „Песен на Симеон" (1631) и „Даниил и Кир пред идола Бел" (1633), което потвърждава мястото ѝ в развитието на младия художник.