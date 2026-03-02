ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе образува избирателни секции за изборит...

Зеленски: Новият кръг от тристранните мирни преговори с Русия не е отменен, търсим ново място

Президентът на Украйна Володимир Зеленски Снимка: Снимка: Архив

Новият кръг тристранни преговори с Русия с посредничеството на САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна, които се очакваше да се състоят тази седмица, не са били отменени след ударите на САЩ и Израел срещу Иран през уикенда. Това съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и БТА.

Зеленски каза за репортери в медийния чат на приложението "УотсАп", че Киев обмисля ново място за преговорите, които трябваше да се състоят в Абу Даби. Той уточни, че Турция или Швейцария са потенциални нови варианти.

„Срещата беше предварително насрочена за 5 и 6 март и се планираше да се проведе в Абу Даби", каза той и допълни: „Поради продължаващите военни действия не можем да потвърдим, че срещата ще се състои в Абу Даби, но така или иначе никой не я е отменял".

Президентът на Украйна Володимир Зеленски

